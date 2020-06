Sony doet PlayStation 5 uit de doeken

2020-06-12

2020-06-12T09:19:28

Sony verkoopt vanaf dit najaar de PlayStation 5 en nu is ook bekend hoe de spelcomputer er van de buitenkant uitziet. Wat de console gaat kosten, blijft voorlopig gissen.

De console zwarte en witte kleuren, net zoals de controller die al eerder onthuld werd. De console lijkt in het midden iets smaller dan aan de boven- en onderzijde. Daarbij lanceren er twee versies van de console: eentje met diskdrive en eentje zonder. De diskdriveloze PS5 laat spelers games alleen digitaal afspelen. Het is nog niet bekend of er een verschil in prijs zit tussen de consoles.

Sony onthulde de officiële prijs en releasedatum van de PlayStation 5 niet. De console moet ergens eind dit jaar lanceren. Wel liet het bedrijf enkele accessoires zien, waaronder een standaard om de console op te zetten, een koptelefoon, een afstandbediening voor het afspelen van media, een camera en een oplaadstation voor de controllers.

PS5 specificaties

De PlayStation 5 heeft qua grafisch geheugen 16GB GGDR6 en een CPU van 3,5 GHz. De GPU draait op 10,28 TFLOP’s met 36 compute units op 2,23 GHz. Belangrijk is dat de PlayStation 5 variabele kloksnelheden heeft, waardoor ontwikkelaars meer kracht voor andere processen kan gebruiken. Ook de snelle laadtijden zijn dankzij de SSD-schijf een belangrijk onderdeel van de console: de PS5 kan 5,5 GB per seconde inladen voor raw data en 8 a 9 GB per seconde voor gecomprimeerde data.

Daarnaast legt het bedrijf de nadruk op 3D Audio, dat mogelijk is dankzij de Tempest Engine. Ook de Dual Sense-controller komt met vernieuwingen: verbeterde 'haptic feedback' laat spelers voelen wat voor wapens ze gebruiken of op welk oppervlakte ze lopen of rijden. Games op de PlayStation 5 kunnen – afhankelijk van waar de ontwikkelaar voor kiest – in 4K en 60 frames per seconde of 8K en 30 frames per seconde worden afgebeeld.