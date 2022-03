Sony HT-S400: Betaalbare soundbar met subwoofer

2022-03-03T10:00:00

2022-03-02T15:57:53

Sony's HT-S400-soundbar heeft een aantrekkelijk prijs, te meer omdat de draadloze subwoofer erbij inbegrepen zit. Wat moet je er nog meer over weten?

.De 2.1-set heeft een vermogen van 330 watt, biedt virtuele surround sound en de interne speakers zijn dusdanig gepositioneerd dat stemmen helder naar voren komen.

Aansluitingen

Aan bepaalde Sony Bravia-tv's is de soundbar zelf ook draadloos te koppelen, voor televisies van andere merken is een HDMI-ARC-aansluiting en optische ingang voor handen. Verder is de HT-S400 geschikt voor het streamen van muziek vanaf smartphone of tablet, wat via bluetooth werkt.

Dan nog de adviesprijs: 270 euro.