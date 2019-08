Sony SRS-XB402M is party-speaker met spraakassistent

2019-07-30T14:00:00

2019-07-30T09:19:10

Het was slechts een kwestie van tijd voor spraakassistenten ook opdoken in de party-speakers van Sony, en met het model SRS-XB402M is het dan zo ver.

Er is alleen niet gekozen voor de Google Assistent maar voor Amazon Alexa, die nog geen Nederlands verstaat. Wat de speaker onder meer zo geschikt maakt voor feestjes, is de gekleurde led-verlichting die meebeweegt op de muziek.

Vallen en opstaan

Het apparaat is zowel water- als stofbestendig en overleeft een val van maximaal 1,22 meter hoog. Goed geschikt dus voor in de tuin, aan het strand of bij een zwembad. De speaker kost 270 euro.