Sony WF-1000XM4-oortjes zitten gesprekken niet in de weg

2021-07-13T10:00:00

2021-07-13T09:44:47

Sony's volledig draadloze WF-1000XM4-oordopjes weten wanneer je spreekt en stopt dan automatisch met het afspelen van muziek. Zo kun je een gesprek voeren, waarna het nummer dat je luisterde vanzelf weer wordt hervat.

Deze dopjes volgen model WF-1000XM3 uit 2019 op en zijn voorzien van Sony's Integrated Processor V1-chip, die onder meer betere ruisonderdrukking belooft naast ondersteuning voor hoge resolutie audio via bluetooth (LDAC).

Meer verbeteringen

De batterijduur is verlengd van zes tot acht uur en de pasvorm is ook op de schop gegaan. De doppen zijn rond in plaats van pilvormig en daardoor 10 procent compacter. De adviesprijs is 280 euro.