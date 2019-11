Soundcup-D-speaker van Hama in tweeën te splitsen

2019-11-28T10:00:00

2019-11-28T09:23:12

Een bluetooth-speaker zoals de Soundcup-D van Hama zagen we nog niet eerder. Het apparaat is namelijk in tweeën te splitsen en zo heb je ineens twee afzonderlijke luidsprekers in handen.

Dat heeft een paar voordelen. Zo is een ruimtelijker stereo-geluid mogelijk door de losse delen op verschillende plekken in de kamer te plaatsen. Daarnaast is het een optie om per speaker een ander apparaat te koppelen. Eerlijk zullen we alles delen, nietwaar?

Waterdicht

De Soundcup-D is ook geschikt voor buitengebruik, hij is namelijk waterdicht. De luidspreker wordt verkocht voor 83,99 euro.