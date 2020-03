Sovos Vertical RGB-muis: ergonomisch met joystick

2020-03-05T10:00:00

2020-03-05T09:49:29

Er bestaan muizen voor gamers en er bestaan ergonomische muizen... waarom die twee niet combineren, dacht Speedlink. Het resultaat van die gedachtegang is deze Sovos Vertical RGB Gaming Mouse.

Naast het feit dat deze een gezonde houding voor de pols mogelijk maakt, wordt de muis met gekleurde ledverlichting omringd. Alsof dit product niet genoeg opvalt, zit er ook nog een joystick in verwerkt. Die is met de duim te bedienen.

Prijs

De dpi-waarde - dus gevoeligheid - is in vijf gradaties in te stellen. Deze muis is overigens niet draadloos. De adviesprijs is 39,99 euro.