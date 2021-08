Spot-Pointer van Hama voor de serieuze PowerPoint-presentator

2021-08-12T14:00:00

2021-08-12T09:25:43

De Spot-Pointer van Hama biedt op allerlei fronten ondersteuning bij diavoorstellingen. We geven enkele voorbeelden.

Steek de meegeleverde usb-dongle in de laptop. Deze bevat een microSD-kaart met de benodigde software om een digitale aanwijzer tevoorschijn te toveren. Deze pointer werkt dus niet via de gebruikelijke lasertechnologie, wat schadelijk voor de ogen kan zijn.

Benadrukken

Op het kaartje is ook de presentatie zelf te bewaren. Zoom vervolgens in op specifieke onderdelen van dia's met de vergrootglasfunctie en lees op de pointer af hoeveel tijd er nog over is om je verhaal af te ronden.