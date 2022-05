Stabiel filmen en opladen tegelijk met GoPro Volta

2022-05-12T10:00:00

2022-05-12T09:18:44

De Volta lijkt simpelweg een statiefje voor GoPro-camera's, maar is eigenlijk veel meer dan dat.

Zo zit er een accu in verwerkt die de gekoppelde actiecamera vier uur langer laat filmen, of dienst doet als powerbank voor andere apparatuur die via usb-c aan te sluiten is.

Afstandsbediening

Daarnaast is de gadget als draadloze afstandsbediening inzetbaar. De knoppen op het handvat - om bijvoorbeeld opnames te starten en te stoppen - werken op 30 meter afstand vanaf de GoPro namelijk nog steeds.

De Volta wordt voor 130 euro verkocht.