Stabiele selfies met DJI OM 5

2021-10-21T10:00:00

2021-10-21T09:44:29

Zoals de naam doet vermoeden, is de DJI OM 5 alweer de vijfde editie van DJI's smartphone-gimbal. Die zorgt er opnieuw voor dat mobiele filmpjes stabiel blijven, dit keer met een uitschuifbare arm.

In die zin is deze gadget een stabilisator en selfiestick in één. Een techniek met de naam ActiveTrack 4.0 zorgt ervoor dat de camera jezelf of iemand anders automatisch in beeld houdt. Dat werkt trouwens ook op huisdieren!

Prijs

Doordat-ie opvouwbaar is, past de OM 5 makkelijk in je rugzak.De gadget wordt voor 159 euro aangeboden.