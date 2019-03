Storing bij Facebook gisteren was grootste storing ooit

2019-03-14T14:14:33

2019-03-15T09:22:53

Het kan je niet ontgaan zijn: er was gisteren een grote storing bij Facebook, Instagram en WhatsApp. Sterker nog: het was niet zomaar een grote storing, maar de grootste ooit, blijkt uit data van Allestoringen.nl.

Vanaf 16:15 uur ontving Allestoringen – een site die zoals de naam al zegt storingen bijhoudt op internet – een groot aantal meldingen van gebruikers die aangaven dat ze problemen hadden met Facebook, Instagram en WhatsApp. Allestoringen is onderdeel van het Downdetecto netwerk, dat wereldwijd in 32 landen storingen opereert. Uit de hele wereld kwamen meldingen binnen over storingen bij deze diensten van Facebook. Pas na 12 uur trad er een sterke daling van het aantal meldingen op, wat aangaf dat de storing was verholpen.In totaal werden er 7,5 miljoen storingsmeldingen verwerkt.

Storingsrecord gebroken

Daarmee heeft de storing van gisteren een record gebroken. Een wereldwijde YouTube-storing, op 17 oktober 2018, claimt de tweede positie op de ranglijst van de grootste storingen. Er kwamen toen 2,7 miljoen meldingen binnen. Op de derde plaats staat Snapchat: een storing van dit platform leverde op 6 november 2016 1,8 miljoen meldingen op.