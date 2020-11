Strengere regels voor vloggers tegen sluikreclame

2020-11-11T11:34:00

2020-11-13T10:10:45

Het Commissariaat voor de Media wil sluikreclame in video's van populaire vloggers aan banden leggen. Zo mogen er helemaal geen gesponsorde producten meer voorkomen in filmpjes die op een minderjarig publiek gericht zijn.

Dat schrijft het Financieele Dagblad vandaag. Tegenwoordig is het heel normaal dat iemand de kost verdiend door vlogs te maken. Een belangrijke inkomstenbron daarbij is wanneer bedrijven zoals kledingmerken en speelgoedfabrikanten vloggers benaderen om hun producten aan te prijzen.

De hoop is dat kijkers van de video's aangespoord worden deze producten zelf te kopen. Vandaar dat nu ook vaak de term 'influencer' voorbij komt. Vloggers maken alleen niet altijd duidelijk of ze betaald worden om over bepaalde producten te praten. Kijkers weten daardoor ook niet of het reclame betreft.

Deze praktijken zijn het Commissariaat voor de Media al een poosje een doorn in het oog en wordt er nu gewerkt aan strengere regels voor vloggers. Niet alleen moeten ze aan het begin en einde van een video zichtbaar maken wanneer ze reclame maken, ze mogen producten ook geen 'overmatige aandacht' meer geven.

Kostenpost

Ook vormen de regels een nieuwe kostenpost voor vloggers. Ze moeten jaarlijks 220 euro aan 'toezichtkosten' betalen aan het Commissariaat voor de Media én zich laten beoordelen door de Kijkwijzer, wat jaarlijks 'mer dan 400 euro kost', aldus het FD. Houden influencers zich hier niet aan, dan kan er een boete opgelegd worden.

Toch is er ook nog veel onduidelijk. Hobbyvloggers zouden niet onder de nieuwe regels vallen. De vraag is dan wanneer een kanaal dan wél groot genoeg is. En ook op welke platforms het gaat gelden. YouTube lijkt een zekerheid, maar mag het straks nog wel op Instagram e.d.? Hierover moet nog op Europees niveau beslist worden. De regels gaan dus nog niet meteen in.