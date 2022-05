Subwoofer bij Denon DHT-S217 Sound Bar reeds ingebouwd

2022-05-26T10:00:00

2022-05-26T08:40:41

Waar veel soundbars een losse subwoofer vereisen om de lage tonen te benadrukken, zou dat voor de DHT-S217 Sound Bar van Denon niet hoeven.

Er zijn namelijk al twee subwoofers in de soundbar zelf geïntegreerd. Of dat net zo goed klinkt is nog even de vraag, maar het scheelt in elk geval de nodige ruimte.

Specificaties en prijs

Er is Dobly Atmos-ondersteuning voor virtuele surround-sound en naast het verbinden van je tv via de HDMI/eARC-aansluiting, is ook draadloos streamen vanaf smartphones en tablets een optie. Daartoe is bluetooth van de partij.

De DHT-S217 Sound Bar kost 269 euro.