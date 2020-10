Super Mario-pretpark volgend jaar open voor publiek

2020-10-07T09:54:00

2020-10-09T10:41:08

Universal Studios Japan opent in de lenteperiode van 2021 de deuren van Super Nintendo World, een pretpark met kleurrijk Super Mario-thema. Eigenlijk stond de opening voor dit jaar gepland, maar vanwege het coronavirus werd dit uitgesteld.

Super Nintendo World is geen los pretpark, maar onderdeel van het grotere Universal Studios waar bijvoorbeeld ook een replica van het Zweinstein-kasteel uit de Harry Potter-serie te vinden is. Bij binnenkomst krijgen bezoekers een bandje om dat in contact staat met een smartphone-app. Een soort fitnesswearable waarmee virtuele muntjes te verdienen zijn door deel te nemen aan de attracties.

Mario-kartbaan

Vooralsnog blijft het grotendeels een verrassing wat er zoal in Super Nintendo World te beleven valt. Wel zeker is dat een kartbaan in Mario Kart-stijl er deel van uitmaakt. Mogelijk krijgen bestuurders een augmented reality-bril op zodat ze tijdens de race virtuele obstakels moeten omzeilen.

Super Nintendo World is te vinden in de Japanse stad Osaka. In de toekomst krijgen de Orlando, Hollywood en Singapore-locaties van Universal Studios ook een Nintendo-gedeelte. Voor Europeanen blijft elke locatie helaas een eind vliegen. Foto's die tijdens de constructie van het park van boven zijn genomen, geven een indruk van de sfeer en indeling.