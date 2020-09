Surface Duo: Microsoft verkoopt na jaren weer eigen smartphone

2020-09-11T10:16:00

2020-09-11T10:14:56

Microsoft is in de Verenigde Staten de verkoop gestart van zijn Surface Duo-telefoon. Die valt niet alleen op vanwege zijn vorm. Het is ook weer voor het eerst in krap vijf jaar tijd dat Microsoft een eigen smartphone uitbrengt.

De Surface Duo is een toestel met twee schermen, dat als een boekje te openen is. Op deze manier zijn bijvoorbeeld twee apps op volledige grootte naast elkaar te draaien. Er is ondersteuning voor de Surface Pen, maar deze stylus zit er standaard niet bij. In tegenstelling tot de Galaxy Note-lijn van Samsung is het pennetje niet bij de prijs inbegrepen.

Deze smartphone draait niet op een versie van Windows, maar 'gewoon' op Android. Het vorige toestel van Microsoft kwam begin 2016 uit. De Lumia 650 draaide destijds wel nog op Windows Mobile. Daarna hield het bedrijf zich jarenlang op de vlakte wat betreft smartphones. Ondersteuning voor Windows Mobile stopte eind 2019.

Windows 10X

Voor de Surface Duo kiest Microsoft dus voor het gangbare Android. Wel in combinatie met verscheidene Microsoft-apps, zoals Word en OneDrive. Ondertussen werkt het bedrijf nog aan een andere smartphone met de naam Surface Neo. Die draait wél op een versie van Windows, die de naam Windows 10X draagt. Later dit jaar komt 'ie uit.

De Surface Duo kost een pittige 1.399 dollar. Vooralsnog is het toestel niet in Nederland te koop.