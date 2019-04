Symfonisk: IKEA boekenplank en lamp zijn Sonos-speakers

2019-04-08T17:29:00

2019-04-08T17:17:33

IKEA en Sonos hebben de handen ineen geslagen voor de Symfonisk-productlijn, die bestaat uit twee speakers in een bijzondere vorm. De ene doet tevens dienst als boekenplank(je), de andere is tevens een lamp.

De Symfonisk-boekenplankspeaker - nu officieel een bestaand woord - is aan de achterzijde voorzien van haakjes, waarmee-ie aan de muur te bevestigen is. Dat is stevig genoeg om er vervolgens iets bovenop te zetten, wel zo praktisch en dat scheelt weer ruimte. Het apparaat kan tot 3 kilo tillen.

Stopcontact

Hoewel je er muziek naar toe kunt streamen vanaf je smartphone met de Sonos-app, is de speaker niet helemaal draadloos. De stekker dient te allen tijde in het stopcontact te zitten. Dat geldt overigens ook door de speakerlamp. Vanwege de ronde vorm wordt het geluid hiervan in 360-graden uitgezonden. Het geluidsbeeld zou dan ook overeen moeten komen met dat van de Sonos One.

Koppelen

Voor beide producten geldt dat ze te koppelen zijn aan andere Sonos-speakers, bijvoorbeeld om multiroom-audio op te zetten. IKEA heeft natuurlijk het liefst dat je de lamp voorziet van zijn slimme Trådfri-verlichting, maar er passen ook andere peertjes in. Overigens zijn het geen slimme speakers, je kunt ze dus niet met spraak bedienen.

De boekenplankspeaker kost 99,95 euro en de tafellampspeaker heeft een prijskaartje van 179 euro.