Tablet meest populair onder oudere gebruikers

2018-11-21T10:08:00

2018-11-21T10:05:03

Hoewel de verkoop van tablets jaarlijks blijft dalen, is er een groep gebruikers die er toch duidelijk een voorkeur voor heeft. Oudere personen gebruiken tablets vaker dan jongeren, blijkt uit nieuw onderzoek.

Uit recente cijfers van GlobalWebIndex komt naar voren dat 1 op de 3 mensen tussen de 45 en 64 jaar een tablet gebruikt om mee op internet te surfen. Onder jongeren (16 tot 24 jaar) is dit bij 1 op de 4 gebruikers het geval . Sinds 2015 stijgt het aantal ouderen dat voor een tablet kiest in plaats van bijvoorbeeld een smartphone. Volgens de onderzoekers heeft dat vooral te maken met de grotere schermen.

Smartphone haalt pc in

Over het algemeen geldt dat de smartphone telkens belangrijker wordt in ons doen en laten. Veel mensen hebben tegenwoordig meerdere apparaten die met internet verbonden zijn. Toch wordt de mobiel er eerder bijgepakt voor het delen van foto's, chatten, navigeren, maaltijden laten bezorgen en het weerbericht opvragen. Op pc's, laptop en tablets wordt dit veel minder gedaan.

Interessant is dat pc-gebruik alleen in Europa nog gelijk blijft met smartphone-gebruik op het gebied van internetten. Met name in Frankrijk en Duitsland zou men vasthouden aan deze apparaten. Dit terwijl in bijvoorbeeld Azië juist de smartphone er vaker bij wordt gepakt.