Tanend Facebook gooit het roer flink om

2019-05-01T10:02:00

2019-05-02T10:37:06

Facebook wil van zijn negatieve imago af, na een bewogen jaar vol schandalen. Uit de toekomstplannen die het bedrijf op zijn jaarlijkse F8-evenement deelt, blijkt dat er de komende tijd een nieuwe koers wordt gevaren.

Het nieuwe motto van Facebook luidt 'de toekomst is privé', wat zich onder meer uit in standaard versleuteling via end-to-end-encryptie voor Facebook Messenger. Iets wat in WhatsApp dat tegenwoordig onderdeel van Facebook is, al langer het geval is. Daarnaast komt er binnen Facebook een aparte afdeling die zich volledig richt op privacy-gerelateerde zaken.

Focus op privacy van gebruikers staat uiteraard haaks op hoe we Facebook inmiddels kennen. Mark Zuckerberg is zich er dan ook van bewust dat veel mensen nu denken 'eerst zien, dan geloven', zo zegt de Facebook-baas met een schaapachtige lach tijdens zijn presentatie. "Maar ik wil dit echt goed doen", aldus Zuckerberg.

Vrienden weer vooraan

Door de jaren heen is Facebook telkens meer een nieuwsplatform geworden. En omdat het platform zo ontzettend veel gebruikers kent, is de verspreiding van nepnieuws een probleem dat grote gevolgen kan hebben op onder meer verkiezingsuitslagen. Simpele oplossingen lagen niet zomaar voor het oprapen, dus is het nu tijd rigoureuzere maatregelen.

Facebook zoals je het nu kent, gaat de komende maanden flink op de schop. Er wordt gewerkt aan een compleet nieuwe lay-out, waar de focus niet langer ligt op het nieuwsoverzicht maar juist op groepen waar je deel van uitmaakt en evenementen die in je buurt gaande zijn. Daarmee wil Facebook weer terug naar de basis als een dienst voor het contact onderhouden met vrienden.

Om nog even terug te komen op WhatsApp en Messenger, die diensten gaan in zekere zin met elkaar samensmelten. Het blijven gewoon losse apps, maar WhatsApp-gebruikers kunnen met Messenger-gebruikers chatten en vice versa. Daarnaast komt er een versie van Facebook Messenger voor Windows en macOS, zodat je niet telkens je browser hoeft open te houden.