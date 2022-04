TCL 30E: Betaalbaar telefoontje met grote accu

Het van oorsprong Chinese TCL specialiseert zich in budgetsmartphones en de TCL 30E is het goedkoopste toestel in de recent onthulde TCL 30-serie. Voor iets meer dan 100 euro haal je 'm in huis.

Daarvoor hoef je uiteraard geen topspecificaties te verwachten, maar wel een lekker hoge accucapaciteit van 5000 mAh én ondersteuning voor snelladen. Deze telefoon draait op 3 GB werkgeheugen en biedt 64 GB opslagruimte.

Updates en prijs

Met een formaat van 6,5 inch (16,5 cm) is het scherm ook vrij groot. Maar let wel, het updatebeleid schiet bij TCL nogal eens tekort. Hoe lang je veilig met deze smartphone doet, is wat gissen. De adviesprijs is 139 euro.