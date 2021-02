'Telkens minder vraag naar kleine smartphones'

2021-02-10T10:14:00

2021-02-10T10:19:45

Uit onderzoek van marktanalist Counterpoint Research blijkt dat smartphones met kleine schermen telkens meer uit de gratie raken. De verkoop van Apple's iPhone 12 Mini zou zo tegenvallen, dat de productie ervan mogelijk snel wordt stopgezet.

Daarover schrijft onder meer persbureau Reuters. Sinds de metingen begin 2019 zijn gestart, ziet Counterpoint Research de vraag naar kleine smartphones vrijwel consistent afnemen. Er wordt hier overigens uitgegaan van toestellen met een scherm kleiner dan 6 inch, ofwel 15,2 centimeter.

Meestal bevinden deze telefoons zich tegenwoordig in het goedkopere segment. De duurste topmodellen hebben vrijwel altijd grotere displays. Daar is volgens de onderzoekers ook telkens meer behoefte aan, met name omdat we tegenwoordig zoveel video's op onze smartphones kijken.

Geen iPhone 13 Mini

Vorig jaar bracht Apple zijn iPhone 12 in vier smaken uit. Met een schermdiagonaal van 5,4 inch is de iPhone 12 Mini de kleinste. Daarna volgen de 'normale' iPhone 12 en iPhone 12 Pro (6,1 inch) en de iPhone 12 Pro Max (6,7 inch). Van alle verkochte modellen betreft nu slechts vijf procent een Mini.

De verwachting is dan ook dat Apple de productie al het aankomende kwartaal stopt en dat we niet hoeven te rekenen op een iPhone 13 Mini. Dit terwijl er wel degelijk voordelen zitten aan een kleinere telefoon. Ze zijn vaak goedkoper, passen makkelijker in je broekzak en zijn comfortabeler met één hand te bedienen. Voor de meeste consumenten schijnbaar toch niet doorslaggevende factoren.