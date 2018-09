Tieners: 'Liever chatten dan met elkaar praten'

2018-09-12T09:44:00

2018-09-12T13:17:26

Amerikaanse tieners geven de voorkeur aan chatberichtjes op sociale media wanneer ze met hun vrienden kletsen. Ze kiezen daar liever voor dan persoonlijk met elkaar in gesprek te gaan, blijkt uit een nieuw onderzoek.

Nonprofit-organisatie Common Sense Media ontdekte dat tijdens een steekproef onder krap 1200 tieners tussen de 13 en 17 jaar. Hetzelfde onderzoek werd in 2012 gehouden, toen koos men wel nog liever een face-to-face-gesprek. Dat aantal is in de tussenliggende jaren gedaald van 49 naar 32 procent, terwijl communiceren via apps is gestegen van 33 procent naar 35 procent.

Tevens wordt opnieuw duidelijk dat Facebook flink uit de gratie is geraakt onder deze doelgroep. In 2012 was 68 procent van de tieners nog op dit medium actief, nu is dit aantal gedaald naar slechts 15 procent. Ze zijn nu met name te vinden op Snapchat (41 procent) en Instagram (22 procent). Dat ze 'erbij willen horen' speelt een grote rol: 70 procent van de ondervraagden zegt zich wel eens buitengesloten te voelen door sociale media.

Opsteker

Goed nieuws is er ook. Over het algemeen voelt men zich zelfverzekerder, minder eenzaam en minder gedeprimeerd dankzij sociale media. Daar staat tegenover dat krap de helft van de tieners ook aangeeft zich wel eens rot te voelen wanneer een online bericht niet genoeg aandacht krijgt, in de vorm van likes bijvoorbeeld. 72 procent geeft aan te weten dat sociale apps hen manipuleert om zoveel mogelijk tijd er aan te spenderen. Toch is dat geen reden om er mee te stoppen.