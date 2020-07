Toch nieuwe emoji in 2021 :D

2020-07-24T11:29:00

2020-07-24T11:28:36

Vanwege de coronacrisis leek het er eventjes op dat we het volgend jaar zonder nieuwe emoji moesten stellen. Het Unicode Consortium maakt nu echter bekend dat er wel degelijk extra smoeltjes voor 2021 op de rol staan.

Het genootschap dat over nieuwe emoji beslist, bestaat uit grote techbedrijven als Apple, Microsoft, Google en Facebook. Allen hebben hun handen volgehad aan de coronacrisis. De ontwikkeling van nieuwe producten en diensten is uitgesteld en personeel werkt waar mogelijk thuis. Het emoji-selectieproces kwam dan ook in het gedrang. Doemscenario: pas weer nieuwe emoticons in 2022.

Vandaag maakt men bekend dat er volgend jaar toch smileys bijkomen. Het zijn er alleen wel minder dan normaal. Voorheen tientallen per keer, nu slechts een paar stuks. Allen zijn variaties op reeds bestaande emoji. De implimentatie daarvan is eenvoudiger dan die van hele nieuwe figuren, waardoor ze toch op tijd af zijn. Op z'n vroegst in maart van 2021, anders uiterlijk november.

Baarden en hartjes

We verwelkomen dan een gezicht in de wolken, een opgeluchte emoji en een gezicht met spiraaloogjes, naast een vurig hart en een hart met een verband er om. Daarnaast zijn er meer opties voor de persoon met baard en de stelletjes. Die krijgen meer diversiteit op het gebied van gender en huidskleur. Bekijk hier alle emoji van 2021.