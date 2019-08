Toekomstige tv's krijgen speciale filmmaker-modus

2019-08-28T09:46:00

2019-08-28T09:35:35

Meer dan 400 specialisten uit de filmindustrie hebben de koppen bij elkaar gestoken om samen met tv-fabrikanten een filmmaker-modus te verwezenlijken. Die zorgt er met één druk op de knop voor dat tv-instellingen perfect zijn afgesteld voor het kijken van films 'zoals de regisseur ze heeft bedoeld'.

Veel mensen nemen niet de tijd om de kleuren en contrastwaarden van hun nieuwe televisie te calibreren. De standaard instellingen zijn echter vaak niet ideaal voor films. Zo staat vaak ook 'motion smoothing' aan, voor - in theorie - vloeiendere beelden. Het lijkt daardoor alsof alles sneller beweegt. Het effect wordt vaak vergeleken met soapseries, ofwel het 'soap opera effect'.

In het verleden hebben regisseurs en acteurs al vaker aangegeven dit een doorn in het oog te vinden. Het gaat bijvoorbeeld ook vaak mis met zwartwaarden. Als die te donker zijn afgesteld, kunnen cruciale details verloren gaan. Toch hebben hedendaagse televisies zoveel instellingen om door te nemen, dat het voor de gemiddelde kijker lastig is om ieder onderdeel te optimaliseren.

Merken

Vandaar de filmmaker-modus, die in één keer de beste kijkervaring moet leveren. Bekende regisseurs als Martin Scorsese (Goodfellas, The Departed), Christopher Nolan (The Dark Knight, Interstellar), James Cameron (Titanic, Avatar) en vele anderen hebben zich daarover uitgesproken. De modus is bedoeld voor toekomstige televisies.

LG, Panasonic en Vizio hebben toegezegd de nieuwe standaard mettertijd te willen aanbieden. Maar wanneer precies, dat is nog niet bekend. Opvallend is dat Samsung en Sony niet genoemd worden, terwijl dat toch grote spelers zijn op de televisiemarkt.