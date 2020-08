Tweedehands iPhones met Fortnite voor woekerprijzen te koop

2020-08-21T10:19:00

2020-08-21T10:24:11

Gehaaide tweedehandsverkopers maken misbruik van het feit dat het populaire Fortnite niet meer op iPhones te installeren is. Toestellen waar Fortnite nog op staat, worden voor woekerprijzen aangeboden op websites als Marktplaats en eBay.

Wie nu een nieuwe iPhone koopt en daarop Fortnite wil installeren, komt wellicht bedrogen uit. Door een conflict tussen de makers van die game en Apple, is Fortnite niet meer in de App Store te vinden. Maar als het spel er eerder wel al op geïnstalleerd is, kun je het voorlopig wel gewoon blijven spelen.

Meerdere online verkopers slaan daar nu hun slaatje uit door iPhones met Fortnite te verkopen en daar honderden euro's extra voor te vragen. Een iPhone XS die nieuw normaliter rond de 500 euro kost, zou ineens het dubbele waard zijn omdat Fortnite er op staat. We raden je aan hier niet in te tuinen, hoe vervelend het ook is dat zoon of dochter nu even zonder Fortnite zit.

Fortnite op Android

Overigens is Fortnite ook uit de Play Store voor Android-telefoons gehaald. Dit is alleen een minder groot probleem omdat de game op Google's platform ook op andere manieren te installeren is. Op iOS is dit niet het geval, daar ben je gebonden aan de App Store. Op Marktplaats zien we dan ook niet hetzelfde met Android-toestellen gebeuren.

Nog een tip. Heb je in het verleden Fortnite op een iPhone of iPad gezet? Log dan met hetzelfde Apple-account in op een nieuw iOS-apparaat en navigeer in de App Store naar je koopgeschiedenis. Vooralsnog is Fortnite via deze route dan alsnog opnieuw te downloaden.