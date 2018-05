Twitter positief over aanpak troll-accounts

2018-05-16T10:11:00

2018-05-18T09:46:11

Twitter heeft een troll-probleem. Daardoor staat het sociale netwerk als vijandiger te boek dan bijvoorbeeld Facebook. Het bedrijf neemt daar nu maatregelen tegen, en de eerste resultaten blijken positief.

Soms lijkt het alsof het gros van de Twitter-gebruikers zuurpruimen zijn die niets anders doen dan klagen. Iets wat op Twitter veel gemakkelijker kan dan op Facebook, omdat men zich anoniemer waant. Toch wordt slechts 1 procent van de accounts maar gerapporteerd. Rest natuurlijk het vervelende gedrag van alle accounts die niet door andere gebruikers bij Twitter worden aangegeven.

Twitter zet nu o.a. machine learning in om problematische tweets en accounts te filteren. Zo wordt er extra gelet op personen die meerdere acounts tegelijk aanmaken, of hun e-mailadres niet bevestigen. De kans is groter dat zij alleen uit zijn op het verstoren van Twitter-discussies. Aan het juist beoordelen van de situatie komen verder ook gewoon mensenhanden te pas.

Eerste stap

Men test deze maatregelen nu al een poosje en er wordt reeds een daling in het aantal gerapporteerde accounts opgemerkt. Andere gebruikers lijken dus minder in aanraking te komen met aanstootgevende tweets. Volgens Twitter is er nog een lange weg te gaan en moet er nog veel geleerd worden, maar de eerste stappen zijn in ieder geval gezet.