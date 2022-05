Twitter schudt dingen op aan de top

2022-05-13T09:09:57

2022-05-16T09:09:54

Twitter-ceo Parag Agrawal gooit het roer om bij Twitter en ontslaat twee hooggeplaatste medewerkers. Het is tijd voor een andere koers.

Dat is althans de boodschap die Kayvon Beykpour en Bruce Falck te horen kregen van Agrawal. Beykpour was verantwoordelijk voor consumentenproducten, terwijl Falck de algemeen manager was voor omzet en producten.

Beide topmannen lieten op Twitter weten dat ze zijn ontslagen bij Twitter. Agrawal reageerde op hun tweets door hen te bedanken voor tomeloze inzet en de impact die ze achterlaten op iedereen en het product.

Eén man voor twee posities

Het is niet zo dat de twee posities nu vervuld worden door twee verschillende mensen. Twitter maakt namelijk bekend dat Jay Sullivan nu beide rollen op zich neemt. Sullivan wordt nu verantwoordelijk voor het product en de omzet, al is die laatste positie nu op interimbasis.

Dit besluit is opvallend, omdat Twitter midden in een overname zit door Elon Musk. De techondernemer is officieel nog geen eigenaar van het bedrijf, maar eerder kwam al wel naar buiten dat hij in het personeelbestand wilde snijden. Dit kan echter toeval zijn.

Beykpour werkte sinds 2015 bij Twitter, toen het bedrijf de videodienst Periscope overnam. Falck werkte reeds vijf jaar bij het sociale medium.