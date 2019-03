Update meldt end-of-life Windows 7

2019-03-21T09:50:21

2019-03-21T10:03:19

Heb je nog Windows 7 draaien? Kijk dan voor de lol eens bij Windows Update. Daar is namelijk een nieuwe update verschenen waarvan het maar zeer de vraag is of je hem moet installeren …

Over iets minder dan 10 maanden, op 14 januari 2020 loopt de ondersteuning voor Windows 7 af. Dat betekent dat er geen beveiligingsupdates en fixes meer voor worden uitgebracht. Microsoft wil er alles aan doen om je dat niet te laten vergeten. KB4493132, de nieuwe update, zorgt ervoor dat je meldingen gaat krijgen dat die ondersteuning gaat stoppen. De informatie op de supportpage is heel summier. Zo staat er bijvoorbeeld niet hoe vaak je zo’n notificatie gaat krijgen en of er nog nare ‘bij-effecten’ aan zitten.

Gedwongen upgrade

Wat dat betreft heeft Microsoft namelijk geen goede naam. Wie nog steeds Windows 7 heeft, herinnert zich vast wel de agressieve methode waarmee Microsoft in het verleden probeerde Windows 7-gebruikers naar Windows 10 te krijgen. Nam je zelf geen maatregelen (zoals het installeren van een programma als GWX Control Panel, dat ervoor zorgde dat stiekeme update-bestanden van Microsoft zich niet op je computer konden nestelen), dan kon het zomaar gebeuren dat je ’s avonds nog een Windows 7-computer had, maar ’s morgens geconfronteerd werd met een ongevraagde Windows 10 installatie. Daarnaast werden ook andere smerige trucjes uit de kast gehaald. Zo draaide er een tijd een pop-up waarin gevraagd werd of je Windows 10 wilde installeren. Klikte je in dit keuzescherm op het rode kruisje – want op een rood kruisje klikken, dat doe je wanneer je een schermpje wilt sluiten – dan werd het upgradeproces in gang gezet …

Optioneel

Op dit moment is KB4493132 nog een optionele update: je hoeft hem dus niet te installeren. Weet je zeker dat je helemaal geen notificaties wilt krijgen over het naderende einde van Windows 7? Verberg deze update dan. Je hebt nog tijd genoeg om na te denken wat je na 14 januari moet doen …