Update voor Galaxy S10 verbetert vingerafdrukscanner

2019-04-15T10:09:00

2019-04-15T10:03:41

Vingerafdrukscanners die in het scherm zelf verwerkt zitten, zijn een relatief nieuwe techniek op smartphone-gebied. Geen wonder dat er her en der nog aan wordt gesleuteld, zoals in het geval van een nieuwe update voor de Samsung Galaxy S10 en S10+.

Samsung brengt een 'urgente' update uit voor zijn ultrasone vingerafdruksensor, zo meldt  de site GSMArena. Er wordt niet dieper ingegaan op specifieke aanpassingen, maar de fabrikant bestempelt de update wel als een 'veiligheidspatch'.

Vorige week werd duidelijk dat de scanner van Samsung te foppen is met een 3D-print van een vingerafdruk. Nu liggen die natuurlijk niet zomaar voor het oprapen, dus het risico op misbruik ervan is vrij klein. Wellicht neemt Samsung nu toch het zekere voor het onzekere.

Vlotter

De update zou er in ieder geval wel voor zorgen dat de sensor een stuk sneller en nauwkeuriger werkt. Dat is fijn, want de collega's van Computer!Totaal ondervinden regelmatig dat scanners onder het scherm niet zo goed werken als traditionele sensoren. 

Lees hun Galaxy S10+ review er maar eens op na.