Upgrade voor virtual reality-rugzak Zotac

2018-11-09T14:55:00

2018-11-09T14:52:14

Met virtual reality-brillen voor de pc zit je met kabels vast aan je computer. Gevolg: geen complete bewegingsvrijheid en het risico dat je over snoeren struikelt. Zotac komt spoedig met een nieuwe versie van zijn virtual reality-rugzak om dit probleem te tackelen, de VR GO 2.0.

Zotac heeft bij deze variant met name gelet op een lichter draagcomfort, met materialen voor de gespen die fijner zijn om voor langere perioden achter elkaar te dragen. In feite is het verder nog steeds een mini-pc van Zotac die je op je rug kunt dragen, het geheel weegt zo'n 4,5 kilo. De enige kabels waar je nog rekening mee moet houden, zijn degene die van je bril naar je rug lopen.

Zelfde hardware

Je kunt er anderhalf uur mee spelen voor de batterij op is. Opvallend genoeg is dit iets korter dan de eerste versie van de VR GO, waar geadverteerd werd met een speeltijd van 2 uur. Aan de hardware is verder weinig gesleuteld, de pc bevat een nieuwere generatie Intel-processor, dezelfde Nvidia GTX 1070-videokaart en opnieuw 16 GB aan werkgeheugen.

Transformer

De pc zelf is van het rugzak-gedeelte af te koppelen, zodat je 'm ook als 'gewone' gaming-pc kunt gebruiken. Zo zitten er genoeg aansluitingen op om vier monitoren tegelijk aan te koppelen. Een prijs is nog niet gedeeld, maar de originele rugzak werd destijds voor 2000 dollar verkocht.