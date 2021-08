Urbanista Lisbon: Volledig draadloze oortjes voor vijf tientjes

2021-08-05T14:00:00

2021-08-05T08:58:42

Volledig draadloze oortjes hoeven helemaal niet duur te zijn. Zo verkoopt het hippe merk Urbanista nu deze Lisbon-oordopjes voor vijf tientjes.

Ruisonderdrukking ontbreekt, maar verwachten we op dit prijspunt ook niet. Elke dop weegt slechts 4 gram en is aanrakingsgevoelig. Tik en swipe om audio te bedienen zonder je smartphone uit je broekzak te halen.

Kleurtjes

Na 9 uur luisteren zijn ze leeg en op te laden in hun opbergdoosje. Ze zijn ook te koop in de kleuren zwart, beige, roze of oranje. De exacte adviesprijs is 49,90 euro.