Valve schroeft productie Steam Deck op

2022-08-01T09:06:48

2022-08-03T09:01:19

De Steam Deck, een soort draagbare pc voor je Steam-games, is sinds de aankondiging al populair. Daarom wachten veel mensen nog op hun bestelling.

Maar Valve, het bedrijf achter de Steam Deck, laat nu weten de productie van de handheld op te schroeven. Daardoor moet iedereen zijn exemplaar uiterlijk eind dit jaar ontvangen.

Zelfs wanneer je nu een nieuwe bestelling plaatst, krijg je je Steam Deck in het vierde kwartaal van 2022. Dat is althans de belofte van het bedrijf, die je leest in een recent gepubliceerde blog.

Je Steam Deck komt eraan

Bij de bestelling van sommige mensen stond eerst bijvoorbeeld ook dat hun exemplaar in het vierde kwartaal of later zou verschijnen. Voor die mensen geldt dat ze het apparaat in het derde kwartaal mogen verwachten.

Heb je er zelf één besteld en wacht je nog op je Steam Deck? Dan kun je via deze pagina checken wanneer je het apparaat kunt verwachten. Mogelijk is er iets voor je opgeschoven.

Met de Steam Deck is het mogelijk pc-games onderweg te spelen. Je moet die games wel in je Steam-bibliotheek hebben staan. Dat is het gameportaal en de gamewinkel van ontwikkelaar Valve.