Vandalen hebben het op zelfrijdende auto's gemunt

2019-01-02T10:15:00

2019-01-02T11:16:22

Zelfrijdende auto's van Waymo zijn de afgelopen jaren meermaals door vandalen belaagd. Ze beschadigen de wagens door er stenen naar te gooien of halen gevaarlijke verkeersmanoeuvres uit in de hoop dat de voertuigen verongelukken.

Daarover schrijft The New York Times. Sinds 2017 zijn er meer dan 20 van dit soort voorvallen geweest. Dit allemaal in het stadje Chandler bij Phoenix, Arizona waar de autonome auto's van Waymo (dochteronderneming van Google) op openbare wegen worden getest. Ze hebben er al meer dan 16 miljoen kilometer op zitten.

Naast eerdergenoemde voorvallen worden banden leeggestoken en backup-bestuurders worden uitgescholden en bedreigd, zelfs een keertje met een vuurwapen. Sommige inwoners van Chandler zien de wagens liever niet door hun straten rijden. Enkelen daarvan geven aan zich niet veilig te voelen met de auto's van Waymo op de weg.

Onveilig gevoel

Vorig jaar vond nog een dodelijk ongeval plaats met een zelfrijdende auto van concurrent Uber. Een overstekende fietser kwam daarbij om het leven. Afgelopen november botste een voertuig van Waymo op een andere wagen. Het bleef bij blikschade. Ongelukken zijn relatief zeldzaam, wanneer je het puur afzet tegen het aantal gereden kilometers.

In Californië mogen de wagens sinds kort zonder backup-bestuurder rondrijden. Er is dus geen menselijke bestuurder meer aanwezig om in te grijpen, mocht het misgaan. Maar misschien is dat maar goed ook. Bij de botsing in november gaf een woordvoerder van Waymo aan dat het een inschattingsfout van de bestuurder was, niet van de software.