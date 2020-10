Veel sites niet meer in Internet Explorer te openen

2020-10-26T11:51:00

2020-10-26T11:52:54

Meer dan 1.100 sites zijn voortaan niet meer in Internet Explorer te openen. Zodra je in deze verouderde browser de url invoert en op enter drukt, wordt automatisch de Edge-browser opgestart. Daarin wordt de desbetreffende site vervolgens geladen.

Microsoft is Internet Explorer al langer aan het uitfaseren, met als doel zoveel mogelijk internetgebruikers naar de Edge-browser over te hevelen. En dan wel de Chromium-versie, die sinds de oktober-update voor Windows 10 de 'oude' versie van Edge vervangt.

Een automatische update voor deze browser zorgt er nu voor dat onder meer Facebook, Instagram, de Google Play Store en Google Drive, Twitter en vele andere websites helemaal niet meer te bezoeken zijn in Internet Explorer.

Uitproberen

We proberen het uit met Facebook. Zodra we het sociale netwerk opzoeken in Internet Explorer, gebeuren er twee dingen. Facebook opent direct in de Edge-browser, met een welkomstboodschap van Microsoft. Ook kun je direct zowel Internet Explorer-instellingen importeren, als Edge als standaardbrowser instellen.

Daarnaast zien we in Internet Explorer de boodschap 'de website die u probeert te bereiken, werkt niet in Internet Explorer'.

Lijst wordt langer

Interessant is dat diensten van Microsoft zelf wel nog werken. Alleen dit is ook van tijdelijke aard. Vanaf eind volgend jaar werken bijvoorbeeld de webversies van Office-applicaties bijvoorbeeld niet meer in Internet Explorer 11. Grote kans dus dat de lijst met websites die niet meer werken in IE, de komende maanden alleen maar langer wordt.