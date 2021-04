Veilig de weg op met slimme fietshelm Faro

2021-04-15T10:00:00

2021-04-15T09:20:58

De Amerikaanse startup Unit 1 werkt aan Faro, een slimme fietshelm die in verbinding staat met een smartphone-app. Daarin lees je onder meer af hoe ver en hoe snel je hebt gefietst.

Meest in het oog springend is de met ledverlichting uitgeruste achterzijde, voor betere zichtbaarheid in het donker. Met een optionele accessoire doen de lampjes ook dienst als richtingaanwijzer en remlicht.

Valdetectie

De helm detecteert een val en kan je locatie in dit geval automatisch doorsturen naar een door jou aangewezen contact. Faro kost zo'n 180 euro en gaat vanaf juli in productie, nadat er een crowdfundingcampagne voor is gehouden.