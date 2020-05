Veilig op internet dankzij VPN

2020-05-15T10:31:56

2020-05-15T10:40:18

Veiligheid en internet, het is iets waar je altijd rekening mee moet houden. De bedreigingen evolueren en de bescherming groeit mee. Tegenwoordig is een VPN-verbinding een belangrijk puzzelstuk als het aankomt op internetveiligheid. Dankzij een gratis cursus van de Tech Academy leer je wat VPN is, en hoe je het gebruikt om veiliger te zijn op het internet.

VPN is een afkorting voor Virtual Private Network. Een VPN-verbinding is geen nieuw fenomeen. Het wordt al heel wat jaren gebruikt, met name in de zakelijke wereld. Door met een VPN verbinding te maken met het bedrijfsnetwerk, kan bijvoorbeeld onderweg of vanuit huis gewerkt worden, zonder dat de systeembeheerder zich zorgen hoeft te maken over bijvoorbeeld datalekken of bedrijfsspionage. Na het lezen hiervan zul je je wellicht wel afvragen waarom een VPN jou helpt om veiliger te zijn op internet.

Om dit uit te leggen, is het goed om te weten hoe een VPN ongeveer werkt. Een VPN-verbinding kun je maken vanaf het apparaat waarmee je het internet op gaat, zoals je smartphone, tablet, pc of laptop. Je kunt het zelfs opzetten vanaf je router, waardoor al je uitgaande thuisnetwerkverkeer beveiligd wordt. Deze verbinding maak je met een VPN-server. Aan de uitgaande kant wordt het netwerkverkeer versleuteld, waarna het weer ontsleuteld wordt op de server waarmee je verbindt. Hiermee creëer je eigenlijk een soort veilige tunnel voor al je uitgaande dataverkeer.

Dit heeft als gevolg dat je dataverkeer niet uitgelezen kan worden door anderen, bijvoorbeeld als je met je mobieltje gebruikmaakt van openbare wifi. Sites en advertentienetwerken, denken dat de VPN-server waarmee je verbonden bent de afzender is van jouw dataverkeer, waardoor het lastiger is je goed te kunnen volgen. Vanuit privacy-oogpunt is dat ook erg prettig. Je bent immers anoniem op internet.

Deze anonimiteit houdt eveneens in dat sites en webdiensten die je bezoekt, de VPN-server als bezoeker zien. Zo is het dus ook mogelijk geoblokkades te omzeilen. Wil je graag in het buitenland de NPO-app gebruiken? Via een verbinding met een Nederlandse VPN-server is dat zo gepiept. Andersom werkt het ook, bijvoorbeeld als je de BBC in Nederland wilt kijken. Kies een Britse VPN-server en je kunt aan de slag. In landen als China en Turkije wordt dit ook vaak gebruikt om internetcensuur te omzeilen.



Als je meer wilt weten hoe een VPN technisch precies werkt, kun je terecht bij de Tech Academy. Hier vindt je een gratis cursus ‘Aan de slag met VPN’.

VPN instellen

Goed, anoniem op internet en beveiligd dataverkeer. Dat je met een VPN-verbinding dit waarborgt hebben we vastgesteld. Maar hoe stel je het in? In theorie kun je zelf serverruimte huren of thuis zelf een server opzetten om verbinding mee te maken. Je maakt het jezelf makkelijker af met een VPN-dienst. Voordeel van zo’n dienst is dat je vaak kunt kiezen tussen verschillende VPN-servers op meerdere locaties, zodat je je verkeer om kunt leiden via een land naar keuze.

Omdat je je internetverkeer omleidt via een VPN-server die niet door jou beheerd wordt, is het van groot belang een betrouwbare aanbieder te kiezen. Sowieso is het onverstandig een gratis VPN-dienst te kiezen. Een aanbieder moet zijn geld ergens mee verdienen, en dat zou in dat geval zomaar eens via jouw data kunnen gebeuren. Beter kies je een VPN-aanbieder, die naast een aantrekkelijke prijs, serverlocaties en snelheid ook waarborgt dat er geen persoonsgegevens worden opgeslagen.

Bekende aanbieders van VPN-diensten zijn Private Internet Access, NordVPN en Expressvpn. In onze vergelijkende test kun je kijken welke dienst het beste bij jou past.



De meeste aanbieders hebben een handige app die je kunt gebruiken om je VPN te configureren, maar eventueel kun je ook terecht in de netwerkinstellingen van Windows, Android of iOS.

Tech Academy

In de gratis cursus ‘Aan de slag met VPN’, ben je binnen een uurtje helemaal op de hoogte over alles wat VPN behelst: Waarom VPN? Welke VPN aanbieder moet ik kiezen? En natuurlijk, hoe stel ik VPN in? Na het doorlopen van de cursus ontvang je niet alleen een certificaat, al je apparaten maken veilig verbinding met internet, zonder dat anderen kunnen zien wat je zoekt, mailt, downloadt… of waarvoor je je internetverbinding ook wenst te gebruiken.