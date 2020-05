Verbeter je digitale vaardigheden met gratis Tech Academy cursussen

2020-05-19T08:06:40

2020-05-18T14:13:23

Met een divers aanbod van cursussen is de Tech Academy in korte tijd een groot succes geworden. Of je nu wilt leren programmeren, fotobewerken, Windows 10 (of toch liever Linux) beheren of je thuisnetwerk wilt verbeteren, er is voor ieder wat wils. Het aanbod van de Tech Academy is nu ook aangevuld met een reeks gratis cursussen.

Intussen is het aanbod van gratis cursussen van de Tech Academy aan het groeien. Inmiddels zijn er een zevental aan diverse cursussen, waarmee je binnen een uurtje helemaal bijgespijkerd bent over het onderwerp. Deze zogenaamde ‘In 60 minuten’-cursussen helpen je op pad met bijvoorbeeld beveiliging, Chromebooks en het digitaliseren van video’s en muziek.

Online aanbod 60 minuten-cursussen

Digitaliseer je dierbare herinneringen

In deze cursus leer je hoe je analoge media digitaliseert. Denk hierbij aan je oude foto’s of dia’s, maar ook lp’s en videobanden. We laten je zien wat je nodig hebt en met welke programma’s je de muziek, video’s of afbeeldingen digitaal opslaat.

Android beveiligen

Waar moet je allemaal aan denken bij de beveiliging van je Android-apparaat? Helaas is het op je mobiel geen kwestie van een virusscanner installeren. Integendeel zelfs. In deze cursus wordt precies uitgelegd wat er beveiligd dient te worden en hoe je dit aanpakt. Van malware, tot VPN en wat je kunt doen bij diefstal of verlies.

Werken op je iPhone

Je iPhone is intussen zo’n geavanceerd apparaat, dat je het gerust kunt inrichten als mobiel kantoor. Vooral in tijden als deze, waarbij thuiswerken de standaard is en vergaderingen zich verplaatsen naar de videochat is alle flexibiliteit die een smartphone biedt mooi meegenomen. Welke apps heb je nodig voor je mobiele kantoor? Hoe pak je de beveiliging van je mobiele werkomgeving aan? Dat leren we je in deze cursus.

Thuiswerken op een Chromebook

Je bent snel geneigd te denken dat Chrome OS (Google’s besturingssysteem voor Chromebooks) te beperkt is om goed op te kunnen werken. Niks blijkt minder waar. Chromebooks zijn uitstekend geschikt om op te werpen, en hebben als voordeel dat je gerust een hele werkdag op een opgeladen accu mee kunt. Welke programma’s en instellingen onmisbaar zijn om thuis te kunnen werken op een Chromebook leer je in de cursus Thuiswerken op een Chromebook.

Windows 10 updaten

Het grootste noodzakelijke kwaad van Windows 10 is wel de Windows Update. Natuurlijk, je hebt het nodig om je systeem veilig te houden, de hardware optimaal te laten presteren en nieuwe functies van Windows te krijgen. In deze cursus leer je onder andere je stuurprogramma’s via Windows Update bij de tijd te houden en zetten we je aan de knoppen, zodat je zelf kunt bepalen wanneer Windows Update aan de slag mag.

Aan de slag met VPN

Eigenlijk zou ieder mobiel apparaat uitgerust moeten zijn met een actieve VPN-verbinding. Dankzij VPN kun je veilig verbinden met open wifinetwerken, geoblokkades omzeilen en wellicht het belangrijkste: veilig het internet op, zonder dat je je zorgen hoeft te maken om pottenkijkers.

Veilig omgaan met wachtwoorden

Wachtwoorden zijn gedoe. Maak je het jezelf te makkelijk, dan loop je het risico dat anderen makkelijk je online accounts inkomen. Maar al die accounts voorzien van veilige wachtwoorden… Probeer dat maar eens te onthouden. Deze cursus legt je uit waarom hackers het voorzien hebben op je accounts en welke methodes gebruikt worden om je wachtwoorden te achterhalen. Je leert waar een veilig wachtwoord aan moet voldoen en hoe je met tweefactorauthenticatie een extra slot op de deur zet. Tenslotte wordt uitgelegd hoe een wachtwoordkluis werkt, waardoor veilige wachtwoorden een vanzelfsprekendheid wordt.

Gratis cursussen bij de Tech Academy

Het aanbod van online cursussen (waaronder gratis cursussen) bij de Tech Academy wordt steeds uitgebreider. Neem daarom regelmatig een kijkje bij de Tech Academy wat er op de plank ligt, er is altijd wat te vinden om je digitale vaardigheden bij te spijkeren.