Vergaderplatform Microsoft Teams groeit als kool

2019-07-12T10:05:00

2019-07-12T10:00:47

Microsoft maakt bekend dat zijn vergader-app Teams de 13 miljoen gebruikers is gepasseerd. Daarmee lijkt Slack als voornaamste concurrent ingehaald. Volgens de meest recente cijfers kent Slack er namelijk 10 miljoen.

Veel organisaties omarmden Slack sinds 2013 voor online communicatie tussen werknemers. Als chatplatform is het via deze weg vaak makkelijker om met meerdere mensen iets te overleggen dan via de mail. Door het succes ervan overwoog Microsoft om Slack op te kopen, maar uiteindelijk werd besloten om zelf een alternatief te bouwen. Dat werd Microsoft Teams, gelanceerd in 2017.

Slack deed daar destijds nogal sarcastich over. Zo plaatste men een grote advertentie in de New York Times, geadresseerd aan Microsoft. Daarin stonden tips om van Teams een succes te maken, maar wel op zo'n manier dat Slack zelf de betere partij leek. Heel sjiek was het allemaal niet en met de kennis van nu kunnen we wel stellen dat Slack Microsoft zwaar heeft onderschat.

Nu ook gratis

Teams heeft als voordeel ten opzichte van Slack dat er hele nauwe integratie is met andere software van Microsoft, zoals Office voor samenwerken aan documenten en Skype voor groepsgesprekken. Dat maakt het interessant voor bedrijven die al op deze programma's leunen. Slack had eerder het voordeel gratis te zijn, maar sinds vorig jaar bestaat er ook een gratis variant van Teams.