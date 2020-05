Vergeet niet je wachtwoord te veranderen

2020-05-07T09:00:00

2020-05-06T12:31:20

Vandaag is het ‘World Password Day’, een dag die in het leven is geroepen om mensen eraan te helpen herinneren goed om te gaan met al die online accounts – en natuurlijk de bijbehorende wachtwoorden. Om hierbij stil te staan biedt de Tech Academy vandaag een gratis cursus wachtwoordbeheer aan.

Nog altijd gaan veel mensen laks met hun wachtwoorden om. Uit onderzoek blijkt iedere keer weer dat 123456 het meest voorkomende wachtwoord is en dat velen er regelmatig voor kiezen hun wachtwoorden te hergebruiken. Dit leidt ertoe dat hackers makkelijk kunnen inbreken in accounts, voor datadiefstal of identiteitsfraude bijvoorbeeld.

Veel mensen zijn zich ervan bewust dat het belangrijk is om verantwoordelijk om te gaan met inlogs. Maar met al die online accounts ben je nou eenmaal snel geneigd het je er makkelijk vanaf te maken. Daarom is World Password Day in het leven geroepen: om je er even aan te helpen herinneren goed om te gaan met wachtwoorden en een oogje in het zeil te blijven houden. Zelfs lastige wachtwoorden kunnen namelijk gekraakt worden, bijvoorbeeld wanneer een site zelf gehackt wordt en inloggegevens buitgemaakt worden. Door op de hoogte te blijven van dit soort hacks en tijdig je wachtwoord te wijzigen, voorkom je mogelijke ellende.

Houvast in wachtwoordzee

Maar hoe blijf je op de hoogte van dit soort hacks? En welke andere methodes gebruiken kwaadwillenden om achter jouw wachtwoord te komen? Om antwoord te geven op die vragen biedt de Tech Academy vanwege World Password Day een gratis cursus veilig omgaan met wachtwoorden aan. Nadat de methodes en doelen van de aanvallers zijn geïdentificeerd, leggen we je uit hoe je je hier goed tegen kunt wapenen. Waaraan voldoet een veilig wachtwoord? Hoe weet je wanneer er site waar je een account hebt getroffen is door een datalek?

De grote uitdaging zit hem natuurlijk in het bedenken en onthouden van veilige wachtwoorden. Want het is onmogelijk om dit uit je hoofd te doen. Wat zijn goede gebruiken? Veel accounts bieden tweefactorauthenticatie aan (2FA), waarbij je pas kunt inloggen nadat je een code hebt ingevoerd die je via een sms of in een Authenticator-app hebt ontvangen. De wachtwoordbeheerder van je browser is tevens al een stap in de goede richting. Maar er zijn veiligere opties, zoals een wachtwoordkluis als Dashlane, LastPass of KeePass. Niet alleen om je wachtwoorden op te slaan, maar ook om veilige wachtwoorden voor je te genereren.

Veilig omgaan met wachtwoorden

Dankzij de gratis cursus veilig omgaan met wachtwoorden, heb je straks minder omkijken dan voorheen naar alle inlogs én ben je een lastig doelwit voor hackers. Dat is natuurlijk te danken aan je sterke wachtwoord, 2FA en het feit dat je een melding krijgt wanneer een site waar je een account hebt getroffen is door aanvallers. Na het doorlopen van de cursus heb je zelf dus geen World Password Day meer nodig om herinnerd te worden aan veilig wachtwoordbeheer.