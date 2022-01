Verkennentab van Twitter verbergt geblokkeerde accounts

2022-01-12T09:15:00

2022-01-12T09:24:37

Twitter wil ervoor zorgen dat je niets meekrijgt van accounts die je hebt geblokkeerd op het sociale medium. Ook niet wanneer je de tab Verkennen gebruikt op de dienst.

Het bedrijf werkt nu aan een update die ervoor zorgt dat je binnen die tab geen content ziet van accounts die je blokkeerde. Ook krijg je geen materiaal te zien van woorden en hashtags die je op mute hebt staan. Dit geldt voor de webversie, maar ook voor de officiële apps die je kunt downloaden op Android en iOS. De content verschijnt overigens ook niet in e-mails, notificaties en trends.

Twitter voert verandering door

Veel gebruikers ervaren deze verandering waarschijnlijk als een welkome toevoeging. Gebruikers krijgen namelijk meer controle over de content die ze zien op het platform. Of beter gezegd: die ze niet zien, waar ze ook zijn op dat moment binnen de app of op de website.

Dit is niet alleen handig om specifieke mensen te ontwijken. Veel mensen klagen ook over het feit dat sociale media vol staat met spoilers van films, series en games. Als je dan je best doet om bepaalde woorden weg te houden uit je tijdlijn, maar die vervolgens toch elders op de website ziet en daardoor een spoiler leest – dan baal je. Als het goed is kan dit dus nu voorkomen worden zodra de update arriveert.