Verloren gewaande Myspace-muziek opnieuw te luisteren

2019-04-05T10:10:00

2019-04-05T10:01:51

Voordat Facebook het stokje overnam, mocht Myspace zich het populairste sociale netwerk ter wereld noemen. Opkomende artiesten gebruikten het medium massaal om hun muziek mee de wereld in te helpen. Een deel daarvan is nu terug te luisteren via het Internet Archive, in de vorm van 1,3 terabyte aan MP3-bestanden.

Pak 'm beet 490.000 MP3'tjes, dat zijn een hoop liedjes. Maar het is bij lange na niet alle muziek die op Myspace werd gehost. De dienst bestaat nog steeds en verhuisde vorig maand naar een nieuwe server. Daarbij gingen per abuis - althans volgens Myspace zelf - 50 miljoen nummers verloren. Twaalf jaar aan muziek die tussen 2003 en 2015 op het sociale netwerk werd gedeeld.

Die data leek voor altijd verdwenen, maar een deel is dus toch weer opgedoken. Nu blijkt namelijk dat er tussen 2008 en 2010 door een anonieme partij academisch onderzoek naar Myspace werd gedaan. De honderdduizenden nummers die voor dat doeleinde toen zijn gedownload, zijn vanaf heden terug te vinden op de site van het Internet Archive.

Sleutels

De liedjes zijn afkomstig van het Content Delivery Network van Myspace, waar ze versleuteld stonden opgeslagen. De bestanden hebben dan ook namen als 'std_99a7d795343448538ddd945a1017d04b.mp3'. Om daadwerkelijk de artiest en de naam van het nummer te achterhalen, zijn sleutels nodig die de data kunnen ontcijferen. Ook deze worden aangeboden bij het Internet Archive.

De makkelijkste manier om specifieke nummers op te zoeken, is door het te streamen via deze pagina. Hier kun je namelijk zoeken op artiestennaam of titel van een nummer. Er zijn vast en zeker een hoop bands die op deze manier verloren gewaande muziek toch weer terug kunnen vinden. En zo zie je maar weer... als iets eenmaal online heeft gestaan, kan het altijd weer opduiken.