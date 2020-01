Verloren HP-laptop terug te vinden dankzij Tile-integratie

2020-01-06T10:27:00

2020-01-08T10:11:08

Bepaalde laptops van HP zijn straks op afstand terug te vinden dankzij Tile-integratie. Tile is een merk dat bekend is van zijn bluetooth-trackers en diezelfde technologie wordt weldra in HP-notebooks toegepast.

De eerste laptop met geïntegreerde Tile-tracking is de HP Elite Dragonfly G2, een relatief duur model binnen HP's aanbod. Een nieuwe versie daarvan is aangekondigd op de CES-beurs te Las Vegas. Naast de snelle specificaties valt op dat deze editie ook met een 5G-modem uitgerust is, waar je nu overigens nog niet zoveel aan hebt. Maar een dergelijke laptop is ook een toekomstinvestering.

Terug naar Tile dan. Mocht je de laptop niet kunnen vinden, dan kun je de Tile-app inschakelen om te helpen zoeken. Als je smartphone binnen bluetooth-bereik is van de notebook, kun je de locatie ervan achterhalen. Bijvoorbeeld door de ingebouwde tracker een muziekje te laten afspelen. De werking is gelijk aan losse Tile-trackers, zoals de Tile Pro en de recente Tile Sticker.

Overal Tile

Het voordeel van deze aanpak is dat je geen losse tracker meer op je laptop hoeft te plakken. HP is niet de eerste elektronicafabrikant waar Tile op deze manier mee in zee gaat. Ook sommige koptelefoons van Bose hebben Tile-technologie aan boord, hetzelfde geldt voor headsets van Skullcandy.