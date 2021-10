Verwacht niet teveel van de Windows 10 November 2021 Update

2021-10-22T10:22:00

2021-10-22T10:19:02

Hoewel alle ogen de laatste tijd op Windows 11 gericht zijn, brengt Microsoft volgende maand voor Windows 10 ook nog een onderdelenupdate uit. De omvang van de Windows 10 November 2021 Update (21H2) is echter beperkt, met weinig nieuwe functies.

In een blogpost stelt Microsoft dat de update af is en volgende maand beschikbaar komt voor alle reguliere Windows 10-gebruikers. Tot die tijd kunnen Windows Insiders build 19044.1288 (de versie van Windows 10 met 21H2-update toegepast) downloaden via het updatekanaal of als ISO-bestand. Wat is er nieuw?

De gemiddelde Windows 10-gebruiker zal weinig van de update merken. WPA3 H2E-ondersteuning doet op de achtergrond zijn werk en beschermt tegen de nieuwste soorten cyberaanvallen op wifigebied. Daarnaast kunnen bepaalde Linux-toepassingen voor Windows 10 (WSL en EFLOW) nu de gpu aanspreken voor intensievere taken zoals machine learning.

Daar blijft het verder bij. Een derde extraatje voor systeembeheerders stond gepland, maar haalde de eindstreep toch niet en wordt pas later uitgerold. Voor de rest staat de update in het teken van allerlei bugfixes voor specifieke kwesties, waaronder connectieproblemen met bepaalde typen hoofdtelefoons.

Focus op Windows 11

Eerder waren de verwachtingen voor de November 2021 Update nog hooggespannen, omdat onder meer de interface van Windows 10 helemaal vernieuwd zou worden. Dat frisse ontwerp bleek echter voorbestemd voor Windows 11, dat sinds deze maand te installeren is mits je pc aan de systeemeisen voldoet.

Windows 10 kreeg ieder jaar twee onderdelenupdates, eerst in de lente en daarna in de herfst. Voor Windows 11 doet Microsoft het rustiger aan. Jaarlijks wordt er slechts één onderdelenupdate verwacht. Of Windows 10 nog veel aandacht krijgt, is de vraag. Maar het besturingssysteem krijgt in ieder geval nog beveiligingsupdates tot eind 2025.