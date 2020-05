Videobellen in groep met Messenger Rooms van Facebook

Aanbieders van sociale media buitelen over elkaar heen om dé app voor corona-thuiszitters te bedenken. De nieuwste aanwinst is Messenger Rooms van Facebook, waarmee je met maximaal 50 deelnemers kunt videobellen. We leggen uit hoe je ermee aan de slag gaat.

Door de coronacrisis zijn de meeste mensen aangewezen op digitale kanalen om contact te houden met familie, vrienden en collega's. Het aanbod was al groot, maar veel software en apps waren niet voorbereid op zoveel nieuwe gebruikers. Waar mensen behoefte aan hebben, is een manier om met zo min mogelijk gedoe met elkaar in contact te komen. Het liefst zonder dat je er accounts voor nodig hebt. Maar het moet ook veilig zijn, wat een reden is waarom het eerder zo populaire Zoom laatst door de mand viel. Voor menig bedrijf genoeg reden om nieuwe alternatieven op te zetten.

Het helpt wanneer mensen een platform kunnen gebruiken dat men toch al gewend is. Daarom is het op WhatsApp sinds kort mogelijk om met 8 man tegelijk te videobellen. Eerder was de limiet maximaal 4. En nu is er Messenger Rooms, geen aparte app maar 'gewoon' als onderdeel van de Messenger-app zoals veel Facebook-gebruikers die al kennen. Je maakt daarmee een 'ruimte' aan, waar iedereen met een link toegang tot kan krijgen. Dat werkt als volgt.

Messenger Rooms gebruiken

Zorg ervoor dat je de meest recente versie van de Messenger-app hebt. Dit kun je o.a. in de Play Store controleren. Open de app en tik linksonder op Mensen. Bovenaan zie je direct de nieuwe optie staan: Een ruimte maken. Hopelijk zit je haar goed, want zodra je er op tikt wordt gelijk je selfie-camera opgestart. Je zit nu in een chatruimte met jezelf, niet zo gezellig. Tik daarom op Link delen om anderen uit te nodigen. Zij hoeven zelf de Messenger-app niet per se te installeren. Ook een Facebook-account is niet vereist.

Om het gesprek te beëindigen, tik je rechtsboven op het kruisje. Je hebt nu twee opties. Zelf het gesprek verlaten terwijl anderen door kunnen kletsen, of het opheffen van de hele ruimte. Iedereen verlaat dan het gesprek. Houd er rekening mee dat de gesprekken in Messenger Rooms niet versleuteld worden. Daar wordt nog aan gewerkt, aldus Facebook.