Viper Mini-muis voor gamers met kleine handen

2020-04-16T10:00:00

2020-04-16T09:10:48

Razer brengt een bekabelde gamingmuis uit die speciaal geschikt is voor gamers met kleine handen, de Viper Mini.

Die is in de lengte en de breedte net enkele millimeters compacter dan zijn grote broer, de standaard Viper. Ook is het gewicht lager, de muis weegt slechts 61 gram. Niettemin heeft-ie verder veel in zijn mars.

Extra functies

Zo zijn zelf functies toe te kennen aan de in totaal zes knoppen middels de software van Razer. Hiermee regel je ook de kleur van de ledverlichting, die uiteraard niet ontbreekt. De muis kost 49,99 euro.