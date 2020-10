Virtuele boerderij FarmVille sluit op Facebook de hekken

2020-09-28T10:41:00

2020-09-30T11:12:14

Het ooit zo populaire FarmVille is vanaf 31 december aanstaande niet meer op Facebook te spelen. Het sociale netwerk staat dan namelijk geen spellen meer toe die gebruikmaken van de Flash-plug-in. De boerderijsimulator draait daar al elf jaar op.

Op dezelfde datum stopt Adobe met het ondersteunen van de Flash Player. Er komen dan geen beveiligingsupdates meer voor uit. Niet alleen FarmVille maar ook andere Flash-games op Facebook zijn daar straks de dupe van.

Om de spellen in leven te houden, kunnen ontwikkelaars ze overzetten naar HTML5. De makers van FarmVille doen dit echter niet en dat besluit luidt het einde in voor wat ooit een waar Facebook-fenomeen was.

Kom je mijn boederij bezoeken?

In de hoogtijdagen van FarmVille (zo rond het jaar 2010) runde een vijfde van alle Facebook-gebruikers een virtuele boerderij. De game werd mede zo succesvol door het sociale aspect. Spelers konden elkaar uitnodigen op elkaars boerderij en kadootjes uitwisselen.

Wie FarmVille niet speelde, werd geregeld hoorndol van de bijbehorende meldingen. We schreven er in 2014 speciaal een artikel over: Hoe zet je die vervelende Facebook-uitnodigingen uit?

Geen windeieren

In Farmville kun je allerhande bonussen kopen met echt geld, maar vanaf 17 november al niet meer. Dan sluit de bijbehorende shop met in-app aankopen. Overigens is deze manier van geld aan de game verdienen, erg lucratief voor Facebook geweest.

Op het toppunt van FarmVille's populariteit, was 12 procent van Facebooks totale winst aan die game toe te schrijven. Elke keer wanneer je iets in FarmVille koopt, gaat een deel van dat bedrag namelijk naar Facebook.

Emigreren

Wie geen afscheid wil nemen, hoeft zijn strohoed nog niet per se aan de wilgen hangen. Er is ondertussen namelijk een opvolger uit, FarmVille 2. Voor zover bekend, blijft die gewoon speelbaar. Daarnaast is die game ook als app beschikbaar voor smartphones, zowel op Android als op iOS.