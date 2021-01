Vooral laptops stuwen pc-verkoop tijdens coronacrisis

2021-01-13T10:51:00

2021-01-15T10:52:46

De computerverkoop heeft een goed jaar achter de rug. In 2020 werden er zo'n 300 miljoen desktop-pc's en laptops geleverd, blijkt uit data van marktanalisten Canalys, Gartner en IDC.

De exacte cijfers verschillen enigszins per partij, omdat ze alle drie verschillende meetmethodes hanteren. Zo nemen Canalys en IDC in hun berekeningen ook Chromebooks mee, Gartner daarentegen niet. Toch liggen de aantallen verder dicht op elkaar en zijn ze het ook eens over de populairste merken. Dat zijn namelijk Lenovo en HP, die samen garant staan voor de helft van alle geleverde pc's. Ook Dell, Apple en Acer behalen de top 5.

Vooral laptops

Fabrikanten moesten het vooral hebben van de laptopverkoop. Zo meldt Canalys dat notebook-leveringen in het afgelopen kwartaal met een kwart zijn gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Traditionele desktop-systemen waren juist minder in trek. Op dit vlak werd een daling van 22 procent gemeten.

Tablets vallen in dit geval overigens niet onder de genoemde cijfers. Maar ook op dit vlak gaan de zaken uitstekend.

Thuiswerken = kassa

De groei is grotendeels door de coronapandemie te verklaren. Computers op kantoren en scholen bleven het afgelopen jaar onaangeroerd omdat werknemers en scholieren thuis moesten blijven. Daar gaat werk en studie echter wel gewoon door. Meer mensen zagen zich daardoor genoodzaakt om in nieuwe apparatuur te investeren.