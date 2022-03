Voordelig F1 kijken, Home Assistant en Wifi 6 via je stopcontact - Podcast 6

2022-03-03T11:08:05

2022-03-03T12:26:24

In aflevering 6 van de Computer Idee Podcast aandacht voor de recente ontwikkelingen in Europa. Uiteraard is er ook veel productnieuws, geven we handige tips en beantwoorden we een vraag.

In deze aflevering gaat Martijn in op de recente ontwikkelingen in Oekraïne en bespreekt Rens laptops, tablets en poweline-adapters. Mark beantwoordt een vraag over ReadyBoost en Martijn deelt info over het voordelig kijken naar het nieuwe seizoen van de Formule 1 met apps en vpn's. In de volgende aflevering aandacht voor Facebooks Metaverse.

Beluister deze aflevering via Anchor, Spotify of op YouTube. Je kunt deze ook downloaden als mp3.