‘VR- en AR-bril van Apple komt niet voor 2023 uit’

2022-01-17T09:25:10

2022-01-17T09:36:45

De geruchten over de VR- en AR-bril van Apple blijven zich maar opstapelen. Als we de nieuwste geruchten mogen geloven, dan verschijnt de bril niet voor 2023.

Heel even leek het erop dat Apple de befaamde bril in 2022 zou kunnen uitbrengen. Maar Bloomberg schrijft nu dat de iPhone-maker tegen verschillende problemen aanloopt, waardoor dat doel doorgestreept zou zijn.

VR- en AR-bril van Apple

Apple is mogelijk voornemens om de bril tijdens WWDC van dit jaar te presenteren. Echter, door problemen met oververhitting, camera’s en software loopt het project flinke vertraging op. Daardoor kan het zijn dat de onthulling de zomer niet gaat halen, waardoor die mogelijk pas aan het einde van het jaar plaatsvindt. De headset moet dan ergens in 2023 te koop zijn. Bloomberg schrijft ook dat Apple de bril eigenlijk in 2021 had willen presenteren, en in 2022 had willen uitbrengen.

Apple was niet beschikbaar voor commentaar. Ook is het zo dat het bedrijf uit Cupertino vrijwel nooit op geruchten reageert, dus dat is geen vreemd gedrag. Je kunt er in elk geval niets uit ontleden.

Omdat Apple zelf nog niets over de virtual en augmented reality-bril bekendgemaakt heeft, moeten we het doen met informatie uit het geruchtencircuit. Naar verluidt wordt dit een high-end headset, met een flink prijskaartje van ongeveer 2.000 dollar. De processor aan boord is vergelijkbaar met de M1-chipsets die je in MacBooks vindt.