Vrijwel elk onderdeel van Framework Laptop is vervangbaar

2021-04-01T10:00:00

2021-04-01T10:10:03

Normaliter zijn laptop-onderdelen lastig te vervangen of te upgraden. In de hoop dat minder notebooks bij het grofvuil eindigen, werkt een Amerikaanse startup aan deze Framework Laptop.

Daarvan is de interne hardware juist eenvoudig om te ruilen. Zo is de laptop bijvoorbeeld van een snellere processor te voorzien, wanneer die zich in de toekomst aandient. Ook onder meer het scherm, de toetsen, het geheugen en de accu zijn vervangbaar.

Aansluiting omwisselen

Zelfs de aansluitingen, die verwisselbaar zijn door een ingenieus schijfjes-systeem. Een usb-c-ingang wordt zo in een handomdraai een hdmi-poort. De modulaire notebook is straks eveneens als doe-het-zelf-pakket verkrijgbaar, waarbij je uit de losse onderdelen zelf de laptop in elkaar knutselt. Prijzen zijn nog niet bekend.