Wat ging er mis bij Facebook, Instagram en WhatsApp?

2021-10-05T16:00:00

2021-10-07T11:55:54

Maandagavond kampte Facebook met een wereldwijde storing, waardoor het social media-platform urenlang niet te bereiken was. Ook andere diensten van Facebook, waaronder WhatsApp en Instagram, liepen vast. Wat is ging er mis?

Maandag rond 17:45 kwamen de eerste meldingen binnen op allestoringen.nl, maar al snel meldden tienduizenden Nederlanders problemen te hebben met Facebook, Instagram en WhatsApp. Het bleek een wereldwijd probleem: miljoenen gebruikers konden niet meer op Facebook en Instagram komen, terwijl het eveneens niet meer mogelijk was om berichten te versturen en te ontvangen via WhatsApp.

Hoe kan zoiets gebeuren?

Vooropgesteld staat dat storingen op internet erbij horen, maar deze storing duurde wel erg lang. Pas zes uur na de eerste storingsmeldingen konden gebruikers weer op Facebook komen.

Facebook heeft in een verklaring uitgelegd dat de storing valt toe te schrijven aan een configuratiefout. De systemen die verantwoordelijk zijn voor het dataverkeer tussen de verschillende knooppunten van het Facebooknetwerk lieten het afweten, waardoor communicatie tussen de datacentra van het social media-platform niet meer mogelijk was.

Als gevolg kwamen alle systemen tot stilstand, waardoor Facebook, Instagram en WhatsApp niet meer bereikbaar waren.

De problemen hadden zulke verregaande consequenties, dat ook toegangspasjes van werknemers niet meer werkten, waardoor zij geen toegang meer hadden tot de kantoorgebouwen van Facebook. Dit hielp uiteraard ook niet mee in het beoordelen en oplossen van de problemen.

Beveiligingsexpert Brian Krebs stelt dat de storing binnen Facebook moet zijn ontstaan en dus niet daarbuiten. Het is nog wel onduidelijk of de configuratiefout al dan niet in gang werd gezet door kwaadwillenden.

Bronnen binnen Facebook stellen tegenover Krebs dat de storing waarschijnlijk het gevolg is van fouten tijdens een routine-update van Facebooks eigen BGP-protocol. Dit is één van de belangrijke internetprotocollen die het internetverkeer vanaf het netwerk van je provider tot aan de servers van Facebook regelt.

Geen aanval

Volgens Cloudflare, een provider van IT-infrastructuren, is de kans klein dat de storing te maken heeft met een aanval van hackers. “De meest waarschijnlijke verklaring is dat Facebook zichzelf per ongeluk van het internet heeft gegooid tijdens een routineonderzoek”, aldus Cloudflare tegenover persbureau AP. Ook andere analisten en experts lijken van mening dat Facebook niet het slachtoffer is geworden van een aanval, maar eerder van een interne menselijke fout.

Ook Facebook bevestigt dit. “We hebben geen bewijs dat gebruikersgegevens op straat lagen door de storing”, aldus het social media-platform.