Wat te verwachten van 21H2-update Windows 10 (Sun Valley)

2021-04-26T11:15:38

2021-04-28T10:42:30

Microsoft brengt elk jaar twee grote onderdelenupdates uit voor Windows 10, de ene in de lente (april/mei) en de andere in de herfst (oktober/november). Met de tweede van 2021 pakt het bedrijf extra groot uit. Herken je het besturingssysteem straks nog wel terug? We blikken alvast vooruit op deze 21H2/Sun Valley-update.

Windows 10 bestaat in juli alweer zes jaar. Sinds het besturingssysteem in 2015 op de markt kwam, is de functionaliteit ervan flink uitgebreid. Toch is het uiterlijk van de menu's en dergelijke in grote lijnen hetzelfde gebleven als toen.

Eigenlijk kunnen we nog verder terugkijken, omdat restanten van oudere Windows-versies ook nog terug te vinden zijn. Gevolg daarvan is dat de afzonderlijke onderdelen niet bepaald netjes op elkaar aansluiten. Tijd dus voor een grondige makeover.

Opfrisbeurt voor interface

De Sun Valley-update staat in het teken van een huisstijl met de naam Fluent Design. Op veel vlakken is dit een tegenpool van de Metro-interface die in het verleden onder meer Windows 8 en Windows Mobile kenmerkte. Namelijk vierkante blokken met scherpe hoeken en egale kleuren.

Fluent Design draait juist om afgeronde hoeken, doorzichtige vensters en kleuren die op vloeiende wijze van licht naar donker verlopen (gradients). Zo ontstaat al met al een 'zachtere' look, die minder agressief overkomt.

De grote vraag is nog in hoeverre Microsoft hiermee doorzet. De renovatie geldt vrijwel zeker voor zaken als het startmenu, het actiecentrum, het rechtermuisknopmenu en de Instellingen-app van Windows 10. Maar mogelijk niet voor mappen in de verkenner, waardoor alsnog twee stijlen met elkaar botsen.

Tegelijkertijd krijgen de icoontjes in de verkenner wel een frisse uitstraling. Dit geldt onder meer voor de persoonlijke gebruikersmappen (Downloads, Afbeeldingen e.d.) en de aanwezige schijven/partities.

Grote schoonmaak

Los van deze visuele opknapbeurt heeft Microsoft ook nog de nodige praktische handigheidjes in petto. Zo zien laptop-eigenaren straks bijvoorbeeld precies welke programma's de meeste stroom verbruiken. Daarnaast maakt het Opslag-menu ook inzichtelijk welke programma's je de laatste tijd niet meer hebt geopend. Naast het automatisch laten verwijderen van tijdelijke bestanden, verwijder je zo ook snel ongebruikte/vergeten software.

Stukje bij beetje

Komen de genoemde aanpassingen met de 21H2-update allemaal tegelijk binnen? Dat is nog even gissen. Microsoft is er de laatste tijd dol op om updates mondjesmaat alvast uit te brengen. Een recent voorbeeld is de 'weer en nieuws'-widget.

Tijdenlang werd aangenomen dat deze onderdeel zou zijn van de Sun Valley-update. Toch kiest Microsoft ervoor om deze al eerder beschikbaar te stellen. Elke Windows-gebruiker krijgt de mini-update op een ander moment, ook als zij nog op een oudere Windows 10-versie zitten. De uitrol is inmiddels begonnen.

Hetzelfde geldt mogelijk voor de vernieuwde Windows Store. Dat moet dé plek worden voor het installeren van Windows-software. Zo kunnen ontwikkelaars er hun Win32-programma's in aanbieden en hoeven ze niet langer een deel van de opbrengsten aan Microsoft af te staan. Maar of de verbeterde downloadwinkel deel uitmaakt van Sun Valley of eerder/later lanceert, dat is vooralsnog gissen. De nieuwe Edge-browser werd hiervoor namelijk ook al eerder aangeboden dan de bedoeling was.

Sun Valley-update: Wanneer?

Eerst is het nog de beurt aan de 21H1-update. Deze eerste onderdelenupdate van het jaar komt mogelijk wat later uit dan gebruikelijk, namelijk in juni. Daarna lijkt het er op dat de 21H2-update juist vroeger uitkomt dan we gewend zijn, wellicht al in september.

De coronacrisis laat ook zijn sporen na bij het updateproces van Windows 10. Mede daardoor brachten de laatste updates weinig grote aanpassingen met zich mee. Sun Valley wordt daarentegen intern gezien als de belangrijkste update sinds het besturingssysteem oorspronkelijk het levenslicht zag. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen!